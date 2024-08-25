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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 25 августа 2024
Балтика
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
87'
К. Никишин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - КАМАЗ
90'
+1
Замена
А. Дерюгин
️️️️
Д. Маругин
ГОЛ! 1:0!
К. Никишин
87'
Замена
И. Стефанович
️️️️
В. Саусь
78'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Осипов
78'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Терентьев
78'
70'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Р. Защепкин
70'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Абрамов
58'
Желтая карточка
Р. Защепкин
Желтая карточка
К. Андраде
58'
Желтая карточка
В. Саусь
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
3-2-3-2
71
Свинов
25
Андраде
4
Гассама
43
Терентьев
5
Осипов
59
Аванесян
19
Глушков
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
19
Пряхин
3-4-1-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
4
Кусяпов
3
Маругин
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
13
Почивалин
99
Акбашев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
5
Осипов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
5
Осипов
43
Терентьев
17
Ковалев
17
Ковалев
43
Терентьев
17
Саусь
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Саусь
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
3
Маругин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
3
Маругин
10
Защепкин
11
Апеков
11
Апеков
10
Защепкин
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Никита Морозов (Ленинградская область)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Ростех Арена
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