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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Спортиво Амелиано - Гуарани
Спортиво Амелиано - Гуарани: обзор матча 08 августа 2024
Спортиво Амелиано
08.08.2024, четверг, 00:30
Парагвай. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Гуарани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Амелиано - Гуарани
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
Гуарани
Парагвай. Примера, 21 тур
Серро Портеньо
- : -
29.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Депортиво Реколета
2 : 2
21.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 19 тур
Гуарани
1 : 3
07.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Гуарани
1 : 0
31.10.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 16 тур
Рубио Нью
0 : 2
23.10.2026
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