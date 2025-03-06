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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Кривбасс
Шахтер - Кривбасс: обзор матча 06 марта 2025
Шахтер
06.03.2025, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
67'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Кривбасс
90'
+5
Желтая карточка
И. Дибанго
90'
+4
Желтая карточка
А. Клищук
Замена
Л. Траоре
️️️️
Кевин
84'
74'
Замена
Е. Твердохлеб
️️️️
Х. Илич
73'
Желтая карточка
Д. Кузик
69'
Желтая карточка
М. Лунев
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
Эгиналдо
67'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
В. Бондарь
65'
Замена
️️️️
Д. Крыськив
65'
Замена
К. Элиас
️️️️
М. Швед
65'
63'
Замена
М. Лунев
️️️️
А. Микитишин
Желтая карточка
П. Энрике
48'
44'
Желтая карточка
А. Микитишин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
29
Назарина
11
Кевин
10
Судаков
9
Швед
7
Эгиналдо
4-3-3
30
Клищук
25
Дибанго
3
Романчук
6
Конате
17
Кузик
77
Понедельник
23
Илич
7
Микитишин
77
Мендоза
7
Соса
10
Хомченовский
5
Бондарь
19
Бондаренко
19
Бондаренко
5
Бондарь
9
Швед
9
Элиас
9
Элиас
9
Швед
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
23
Илич
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
23
Илич
7
Микитишин
14
Лунев
14
Лунев
7
Микитишин
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Derevinskiy, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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