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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 16 апреля 2025
Кривбасс
16.04.2025, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
85'
Е. Твердохлеб
40'
Т. Степаненко
62'
Кевин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Шахтер
Желтая карточка
Ю. Вакулко
87'
ГОЛ! 1:2!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
И. Дибанго
85'
62'
ГОЛ! 0:2!
Кевин
Пас отдал
Г. Судаков
51'
Замена
️️️️
Т. Степаненко
51'
Замена
Кевин
️️️️
Д. Крыськив
51'
Замена
К. Фесюн
️️️️
Д. Ризнык
51'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Д. Сикан
Замена
Е. Твердохлеб
️️️️
А. Драмбаев
51'
Замена
️️️️
Т. Стецков
51'
Замена
А. Микитишин
️️️️
М. Лунев
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
Г. Судаков
38'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
Желтая карточка
Д. Бизимана
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-3-1-2
30
Клищук
25
Дибанго
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
25
Бандейра
11
Вакулко
14
Лунев
7
Соса
4-1-2-2-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
27
Степаненко
10
Педриньо
8
Крыськив
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Драмбаев
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
14
Драмбаев
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
31
Ризнык
23
Фесюн
23
Фесюн
31
Ризнык
14
Сикан
19
Бондаренко
19
Бондаренко
14
Сикан
8
Крыськив
11
Кевин
11
Кевин
8
Крыськив
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Металлург
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