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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Канада
США - Канада: обзор матча 07 сентября 2024
США
07.09.2024, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Канада
66'
Л. де ла Торре
17'
Я. Шаффельбург
58'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Канада
90'
+4
Замена
Н. Салиба
️️️️
М. Шоньер
90'
+4
Замена
S. Afrifa
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
82'
Замена
C. Cowell
️️️️
Б. Ааронсон
77'
Замена
Х. Райт
️️️️
Ю. Муса
71'
70'
Замена
Ж. Ватерман
️️️️
Д. Корнелиус
67'
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
К. Ларин
67'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Я. Шаффельбург
67'
Замена
Д. Осорио
️️️️
С. Эустакиу
ГОЛ! 1:2!
Л. де ла Торре
Пас отдал
Э. Моррис
66'
63'
Желтая карточка
К. Ларин
Замена
Э. Моррис
️️️️
Д. Кардозо
62'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
М. Тилльман
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвид
Желтая карточка
Ф. Балогун
53'
25'
Замена
Р. Ларея
️️️️
А. Джонстон
17'
ГОЛ! 0:1!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
Д. Дэвид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
27
Патрик Шульте
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
(К)
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К)
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
США
18
Этан Хорват
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
24
Диего Кочен
ВР
5
Калеб Уайли
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Марлон Фосси
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
23
Эйдан Моррис
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
23
Нико Сигур
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
18
Jonathan Sirois
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
4-1-3-2
27
Шульте
23
Лунд
3
Ричардс
13
Рим
19
Скалли
15
Кардозо
11
Ааронсон
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
10
Муса
4-1-2-1-2
16
Крепо
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
19
Дэвис
7
Эустакиу
6
Шоньер
20
Ахмед
14
Шаффельбург
9
Ларин
10
Дэвид
11
Ааронсон
7
7
11
Ааронсон
17
Тилльман
14
де ла Торре
14
де ла Торре
17
Тилльман
15
Кардозо
23
Моррис
23
Моррис
15
Кардозо
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
10
Муса
19
Райт
19
Райт
10
Муса
13
Корнелиус
5
Ватерман
5
Ватерман
13
Корнелиус
2
Джонстон
22
Ларея
22
Ларея
2
Джонстон
7
Эустакиу
21
Осорио
21
Осорио
7
Эустакиу
6
Шоньер
25
Салиба
25
Салиба
6
Шоньер
14
Шаффельбург
11
Миллар
11
Миллар
14
Шаффельбург
10
Дэвид
17
17
10
Дэвид
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
Остались в запасе
США
Канада
18
Этан Хорват
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
24
Диего Кочен
ВР
5
Калеб Уайли
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Марлон Фосси
ПЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
1
Дейн Сент-Клер
ВР
23
Нико Сигур
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
18
Jonathan Sirois
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
24
Диего Кочен
ВР
5
Калеб Уайли
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Марлон Фосси
ПЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
23
Нико Сигур
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
18
Jonathan Sirois
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча США - Канада
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
510
358
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Keylor Herrera Villalobos, Costa Rica
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