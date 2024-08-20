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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Сан-Антонио Було-Було
Боливар - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 20 августа 2024
Боливар
20.08.2024, вторник, 03:00
Боливия. Примера, группа D, 12 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Сан-Антонио Було-Було
Вторая желтая
Х. Сагредо
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
L. Montenegro
90'
+7
Желтая карточка
J. Peñarrieta
89'
Замена
J. Rodríguez
️️️️
E. Rivera
Замена
L. Chávez
️️️️
Х. Вака
89'
86'
Желтая карточка
M. De Lima
75'
Замена
L. Montenegro
️️️️
L. Justiniano
74'
Желтая карточка
H. Sánchez
73'
Замена
M. Castellon
️️️️
I. Huayhuata
Замена
Р. Вака
️️️️
J. Velásquez
71'
Желтая карточка
Х. Сагредо
63'
Замена
Фабио
️️️️
A. Oviedo
58'
54'
Желтая карточка
I. Huayhuata
49'
Желтая карточка
G. Olguin
Желтая карточка
Х. Сагредо
47'
47'
Желтая карточка
D. Passira
Замена
Х. Сагредо
️️️️
Андерсон
46'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Э. Вака
46'
41'
Желтая карточка
E. Rivera
Желтая карточка
Э. Вака
32'
8'
Желтая карточка
J. Alaca
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
(К)
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
7
Хенри Вака
АП
80
Карлос Мельгар
ЦФ
19
A. Oviedo
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
22
E. Rivera
(К)
ЦП
77
Arthur
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
50
Neto Acará
ЦФ
99
Daniel Passira
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
23
Леонель Хустиниано
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
4-2-1-3
1
Лампе
2
Сагредо
2
Роча
3
Андерсон
21
Фернандес
6
Вака
6
7
Вака
7
19
80
Мельгар
4-4-2
31
3
23
25
20
22
77
19
20
99
50
6
Вака
8
8
6
Вака
3
Андерсон
4
Сагредо
4
Сагредо
3
Андерсон
7
Вака
18
18
7
Вака
7
11
Вака
11
Вака
7
19
90
Фабио
90
Фабио
19
20
13
13
20
22
28
28
22
23
8
8
23
Остались в запасе
Боливар
Сан-Антонио Було-Було
12
Рубен Кордано
ВР
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
23
Леонель Хустиниано
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
12
J. Vera
ВР
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
23
Леонель Хустиниано
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Боливар - Сан-Антонио Було-Було
3
1
9
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
9
Угловые удары
13
6
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
489
152
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
57
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
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Сан-Антонио Було-Було
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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