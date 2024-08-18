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Расписание матчей
Боливия. Примера
Блуминг - Реал Санта-Крус
Блуминг - Реал Санта-Крус: обзор матча 18 августа 2024
Блуминг
18.08.2024, воскресенье, 03:00
Боливия. Примера, группа B, 12 тур
3 : 1
Завершен
Реал Санта-Крус
2'
O. Arce
20'
O. Arce
10'
M. Abastoflor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блуминг - Реал Санта-Крус
Замена
R. Cuellar Orti
️️️️
F. Arismendi
85'
Замена
R. Gomez Miranda
️️️️
М. Вильярроэль
85'
Замена
O. Siles
️️️️
M. A. Becerra
84'
Замена
R. Spenhay
️️️️
Х. Карлос Арсэ
80'
76'
Замена
️️️️
L. Ruano
76'
Замена
R. Suárez
️️️️
S. Navarro
Замена
S. Garzon
️️️️
C. Menacho
72'
Желтая карточка
C. Menacho
71'
65'
Красная карточка
E. Vaca
Желтая карточка
A. Figuera
60'
55'
Желтая карточка
E. Jasond González
48'
Желтая карточка
S. Navarro
ГОЛ! 2:1!
O. Arce
Пас отдал
Х. Карлос Арсэ
20'
10'
ГОЛ! 1:1!
M. Abastoflor
Пас отдал
J. Freddy Pajoy
ГОЛ! 1:0!
O. Arce
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блуминг
1
Braulio Uraezaña
ВР
24
M. A. Becerra
ЦЗ
31
Daniel Aponte Peña
ЦЗ
26
C. Romero
ЦЗ
43
J. Lacerda
ЦЗ
16
Arquímedes Figuera
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
16
F. Arismendi
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
(К)
ПП
9
Othoniel Arce
ЦФ
11
C. Menacho
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
14
Jefferson Ibáñez
ЦЗ
2
Luis Ruano
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
8
Jhon Freddy Pajoy
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Блуминг
12
Carlos Jiménez
ВР
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
4
Denilson Duran
ЦЗ
6
R. Spenhay
ЦП
25
R. Cuellar Orti
ЦП
8
O. Siles
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
22
R. Gomez Miranda
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
11
Samuel Garzon
ЦФ
18
R. Eguez
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
13
Harold Torrico
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
4-4-2
1
24
26
43
31
16
8
Вильярроэль
16
17
Арсэ
11
9
3-5-1-1
1
14
2
4
23
41
37
27
20
8
44
17
Арсэ
6
6
17
Арсэ
16
25
25
16
24
8
8
24
8
Вильярроэль
22
22
8
Вильярроэль
11
11
11
11
41
32
32
41
Остались в запасе
Блуминг
Реал Санта-Крус
12
Carlos Jiménez
ВР
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
4
Denilson Duran
ЦЗ
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
36
Omar Ledezma
ВР
13
Harold Torrico
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
12
Carlos Jiménez
ВР
3
Gabriel Valverde
ЦЗ
2
Gustavo Visalla
ЦЗ
4
Denilson Duran
ЦЗ
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
88
Guilmar Centella
ЦП
18
R. Eguez
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
13
Harold Torrico
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бустос
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Блуминг - Реал Санта-Крус
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
19
10
Офсайды
2
0
Количество передач
382
318
Сейвы
0
2
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Блуминг
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Блуминг
0 : 0
18.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
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