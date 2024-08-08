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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Стронгест
Реал Санта-Крус - Стронгест: обзор матча 08 августа 2024
Реал Санта-Крус
08.08.2024, четверг, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 10 тур
1 : 2
Завершен
Стронгест
1'
E. Jasond González
15'
A. Ayarza
36'
Л. Урсино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Стронгест
90'
+5
Желтая карточка
Д. Гутьеррес
90'
+3
Желтая карточка
Д. Вайар
Желтая карточка
E. Jasond González
90'
+3
89'
Замена
Б. Миранда
️️️️
E. Triverio
85'
Желтая карточка
Х. Чура
82'
Желтая карточка
V. Cuellar
81'
Замена
Д. Вайар
️️️️
A. Ayarza
Замена
️️️️
J. Freddy Pajoy
77'
76'
Замена
M. Caire
️️️️
Л. Урсино
76'
Замена
J. Amoroso
️️️️
M. Ortega
Желтая карточка
J. Freddy Pajoy
56'
Желтая карточка
M. Abastoflor
55'
Замена
E. Vaca
️️️️
M. Barrios
46'
Замена
J. Ibáñez
️️️️
S. Navarro
46'
Замена
J. Caicedo
️️️️
A. Mercado
46'
36'
ГОЛ! 1:2!
Л. Урсино
Желтая карточка
R. Suárez
27'
Желтая карточка
S. Navarro
27'
15'
ГОЛ! 1:1!
A. Ayarza
Пас отдал
E. Triverio
ГОЛ! 1:0!
E. Jasond González
Пас отдал
A. Mercado
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
23
Samuel Pozo
ЦП
8
Jhon Freddy Pajoy
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
16
Víctor Cuellar
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
9
Enrique Triverio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
14
Jefferson Ibáñez
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
39
Gerson Malgor
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Стронгест
12
Jesús Careaga
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
3-5-2
1
2
26
32
8
27
37
41
23
44
20
3-4-2-1
1
Гутьеррес
3
31
5
Хусино
88
Урсино
10
6
16
23
Чура
30
Арраскальта
9
41
14
14
41
26
20
20
26
20
10
10
20
88
Урсино
15
15
88
Урсино
10
7
7
10
6
28
Вайар
28
Вайар
6
9
11
Миранда
11
Миранда
9
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Стронгест
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
39
Gerson Malgor
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
12
Jesús Careaga
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
8
Marcelo Somoya
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
39
Gerson Malgor
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
12
Jesús Careaga
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
8
Marcelo Somoya
ЦП
27
Dilan Saavedra
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Реал Санта-Крус - Стронгест
5
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
10
Офсайды
7
4
Количество передач
287
542
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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2024.03.24 21:36
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
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