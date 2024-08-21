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Расписание матчей
Боливия. Примера
Индепендьенте Петролеро - Реал Санта-Крус
Индепендьенте Петролеро - Реал Санта-Крус: обзор матча 21 августа 2024
Индепендьенте Петролеро
21.08.2024, среда, 02:00
Боливия. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Реал Санта-Крус
17'
F. Gatti
66'
J. Godoy
90+5'
M. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Петролеро - Реал Санта-Крус
ГОЛ! 3:0!
M. Romero
90'
+5
Замена
M. Romero
️️️️
J. Godoy
90'
+3
Желтая карточка
D. Navarro
90'
+1
Желтая карточка
A. Bejarano
78'
Замена
A. Medina
️️️️
F. Gatti
75'
Замена
A. Bejarano
️️️️
W. Soleto
75'
ГОЛ! 2:0!
J. Godoy
66'
Замена
D. Valda
️️️️
G. Cristaldo
63'
61'
Замена
F. Saldías
️️️️
M. Abastoflor
46'
Замена
J. Caicedo
️️️️
L. Ruano
17'
Желтая карточка
J. Freddy Pajoy
ГОЛ! 1:0!
F. Gatti
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Петролеро
12
Gustavo Salvatierra
ВР
15
Daniel Castellón
ЦЗ
5
Enrique David Diaz
ЦЗ
28
Wilfredo Soleto
ЦЗ
50
Diego Vargas
ЦЗ
27
Diego Navarro
ЦП
23
Juan Godoy
(К)
ЦП
33
Francisco Gatti
ЦП
60
Yosser Suarez
ЦП
10
Thomaz
ЦФ
19
G. Cristaldo
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
2
Luis Ruano
ЦЗ
14
Jefferson Ibáñez
ЦЗ
41
Santos Navarro
ЦП
8
Jhon Freddy Pajoy
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
19
O. Ribera
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Индепендьенте Петролеро
1
Elder Arauz
ВР
67
Diego Corpus
ЦЗ
75
Denilson Valda
ЦЗ
65
Matías Romero
ЦП
70
Juan Rodríguez
ЦП
35
Cristian Vedia
ЦП
14
Cristian Urdininea
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
30
Alejandro Bejarano
ЦП
26
Jesús Peterito
ЦП
21
Nicolas Arteaga
ЦФ
19
Alejandro Medina
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
21
Fernando Saldías
ЦФ
4-4-2
12
15
28
50
5
27
33
60
23
19
10
3-5-2
1
32
2
14
41
23
37
27
8
7
19
19
75
75
19
23
65
65
23
28
30
30
28
33
19
19
33
2
10
10
2
27
21
21
27
Остались в запасе
Индепендьенте Петролеро
Реал Санта-Крус
1
Elder Arauz
ВР
67
Diego Corpus
ЦЗ
70
Juan Rodríguez
ЦП
35
Cristian Vedia
ЦП
14
Cristian Urdininea
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
26
Jesús Peterito
ЦП
21
Nicolas Arteaga
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
1
Elder Arauz
ВР
67
Diego Corpus
ЦЗ
70
Juan Rodríguez
ЦП
35
Cristian Vedia
ЦП
14
Cristian Urdininea
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
26
Jesús Peterito
ЦП
21
Nicolas Arteaga
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Индепендьенте Петролеро - Реал Санта-Крус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 28 тур
Аврора
- : -
04.12.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 1
28.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Потоси
1 : 1
31.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 23 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 2
25.10.2026
Академия дель Баломпе
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
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