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Расписание матчей
Боливия. Примера
Насьональ Потоси - Боливар
Насьональ Потоси - Боливар: обзор матча 29 июля 2024
Насьональ Потоси
29.07.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера, группа B, 7 тур
2 : 1
Завершен
Боливар
30'
Х. Вака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ Потоси - Боливар
90'
+1
Желтая карточка
Х. Сагредо
84'
Замена
L. Chávez
️️️️
Л. Хустиниано
76'
Желтая карточка
К. Лампе
Замена
P. Azogue
️️️️
L. Pavia
74'
Замена
W. Alvarez
️️️️
M. Prost
74'
74'
Замена
A. Oviedo
️️️️
Х. Вака
73'
Замена
К. Мельгар
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
S. Mustafa
64'
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вака
18'
Желтая карточка
P. Rodriguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
(К)
ВР
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
33
Luis Demiquel
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
77
Jorge Rojas
ЦЗ
22
J. Hoyos
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
20
M. Prost
ЦФ
10
C. Preciado
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
7
Хенри Вака
АП
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
5
D. Mancilla
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
17
S. Galindo
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
15
J. Andia
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
91
Виктор Абрего
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
19
A. Oviedo
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
3-2-3-2
12
33
16
77
26
21
22
21
8
10
20
3-2-2-1-1
1
Лампе
2
Роча
3
Андерсон
8
4
Сагредо
21
Фернандес
23
Хустиниано
11
Вака
7
Вака
17
8
18
18
8
20
19
19
20
7
Вака
19
19
7
Вака
23
Хустиниано
18
18
23
Хустиниано
21
Фернандес
80
Мельгар
80
Мельгар
21
Фернандес
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Боливар
17
S. Galindo
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
15
J. Andia
ЦП
5
D. Mancilla
ЦЗ
25
Mauricio Adorno
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
15
Javier Guerra
ЦП
91
Виктор Абрего
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
17
S. Galindo
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
15
J. Andia
ЦП
5
D. Mancilla
ЦЗ
25
Mauricio Adorno
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
15
Javier Guerra
ЦП
91
Виктор Абрего
ЦФ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Насьональ Потоси - Боливар
1
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
20
13
Офсайды
2
0
Количество передач
185
426
Сейвы
3
1
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
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«Акрон» купил игрока сборной Боливии
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2
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2025.09.11 19:00
2
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2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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