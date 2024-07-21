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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе Оруро - Стронгест
Сан-Хосе Оруро - Стронгест: обзор матча 21 июля 2024
Сан-Хосе Оруро
21.07.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, группа D, 6 тур
5 : 2
Завершен
Стронгест
24'
H. Sanchez
45+1'
H. Sanchez (П)
5'
D. Aimar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе Оруро - Стронгест
76'
Замена
Б. Миранда
️️️️
Д. Вайар
74'
Замена
Х. Арраскальта
️️️️
J. Amoroso
71'
Желтая карточка
F. Quaglio
65'
Замена
F. Quaglio
️️️️
M. Ortega
61'
Красная карточка
D. Lino
45'
+3
Желтая карточка
Л. Урсино
ГОЛ с пенальти! 2:1!
H. Sanchez
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
H. Sanchez
Пас отдал
J. Sanguinetti
24'
5'
ГОЛ! 0:1!
D. Aimar
Пас отдал
M. Ortega
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе Оруро
2
S. Torres
ЦЗ
14
H. Sanchez
ЦП
6
V. Melgar
(К)
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
7
Joel Amoroso
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
15
Maximiliano Caire
ЦП
9
Enrique Triverio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Сан-Хосе Оруро
6
L. Serrano
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
Стронгест
1
Родриго Банегас
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
5
Álvaro Quiroga
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
10
Родриго Рамальо
ПП
26
G. Sotomayor
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
1-3-1
2
14
6
24
11
3-5-1
23
Вискарра
19
3
44
Энумба
7
28
Вайар
88
Урсино
15
10
9
7
30
Арраскальта
30
Арраскальта
7
10
21
21
10
28
Вайар
11
Миранда
11
Миранда
28
Вайар
Остались в запасе
Сан-Хосе Оруро
Стронгест
6
L. Serrano
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
1
Родриго Банегас
ВР
26
G. Sotomayor
ЦФ
19
Карлос Рока
ЛЗ
5
Álvaro Quiroga
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
10
Родриго Рамальо
ПП
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
6
L. Serrano
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
Остались в запасе
1
Родриго Банегас
ВР
26
G. Sotomayor
ЦФ
19
Карлос Рока
ЛЗ
5
Álvaro Quiroga
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
10
Родриго Рамальо
ПП
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Стронгест
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
14
Офсайды
3
3
Количество передач
316
261
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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2019.05.01 17:20
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2025.07.07 15:00
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В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
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