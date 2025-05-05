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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - ГКС Катовице
Корона - ГКС Катовице: обзор матча 05 мая 2025
Корона
05.05.2025, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 31 тур
2 : 1
Завершен
ГКС Катовице
45+1'
Е. Шикавка
90+4'
D. Błanik
90+4'
D. Błanik
83'
O. Repka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - ГКС Катовице
ГОЛ! 3:1!
D. Błanik
Пас отдал
В. Длугош
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
D. Błanik
Пас отдал
В. Длугош
90'
+4
90'
+1
Вторая желтая
O. Repka
Замена
W. Kamiński
️️️️
N.
89'
83'
ГОЛ! 1:1!
O. Repka
Пас отдал
А. Червински
82'
Замена
M. Mak
️️️️
Б. Новак
82'
Замена
B. Baranowicz
️️️️
K. Gruszkowski
Замена
H. Zwozny
️️️️
M. Fornalczyk
82'
Замена
D. Bak
️️️️
Е. Шикавка
81'
74'
Замена
D. Drachal
️️️️
A. Blad
74'
Замена
M. Marzec
️️️️
Х. Галан
Замена
B. Smolarczyk
️️️️
К. Сотериу
52'
ГОЛ! 1:0!
Е. Шикавка
Пас отдал
M. Fornalczyk
45'
+1
44'
Желтая карточка
O. Repka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
10
Nono
ЦФ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
11
A. Blad
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
16
G. Rogala
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
4-2-1-3
87
66
44
Сотериу
55
11
8
7
71
Длугош
7
9
Шикавка
10
4-2-1-3
1
2
Кууск
24
30
Червински
4
Ендрых
6
77
Ковальчик
27
Новак
8
Галан
18
Шимчак
11
44
Сотериу
24
24
44
Сотериу
7
37
37
7
10
27
27
10
9
Шикавка
99
99
9
Шикавка
11
8
8
11
27
Новак
10
10
27
Новак
8
Галан
17
17
8
Галан
24
21
21
24
Остались в запасе
Корона
ГКС Катовице
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
16
G. Rogala
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
16
G. Rogala
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Корона - ГКС Катовице
1
1
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
325
515
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
13
7
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Rzucidlo, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Посещаемость:
10905
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