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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Лех
Мотор Люблин - Лех: обзор матча 13 апреля 2025
Мотор Люблин
13.04.2025, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 28 тур
1 : 2
Завершен
Лех
69'
M. Król
15'
П. Валемарк
37'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Лех
85'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
М. Ишак
Замена
P. Ceglarz
️️️️
M. Ndiaye
78'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
С. Мраз
78'
78'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
78'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Р. Карстенсен
ГОЛ! 1:2!
M. Król
Пас отдал
M. Kristián Bartoš
69'
Замена
С. Сампер
️️️️
Я. Лабойко
67'
59'
Замена
W. Monka
️️️️
Б. Саламон
59'
Замена
K. Lisman
️️️️
П. Валемарк
53'
Желтая карточка
Ф. Ягелло
Замена
K. Caliskaner
️️️️
C. Simon
46'
Замена
M. Król
️️️️
B. Van Hoeven
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Ишак
Пас отдал
Д. Хаканс
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Валемарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
33
Gasper Tratnik
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Mathieu Scalet
ЦП
26
Michał Król
ЦП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
10
Дино Хотич
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-4-2
33
17
39
24
18
27
Лабойко
68
8
30
90
Мраз
19
4-1-1-3-1
41
Мрозек
18
Саламон
16
Милич
15
Гургуль
29
Карстенсен
43
Козубал
24
Ягелло
10
Валемарк
8
Голизаде
11
Хаканс
9
Ишак
27
Лабойко
16
Сампер
16
Сампер
27
Лабойко
19
26
26
19
8
22
22
8
30
77
77
30
90
Мраз
97
Огустен
97
Огустен
90
Мраз
18
Саламон
27
27
18
Саламон
29
Карстенсен
2
Перейра
2
Перейра
29
Карстенсен
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
10
Валемарк
56
56
10
Валемарк
9
Ишак
18
Фиабема
18
Фиабема
9
Ишак
Остались в запасе
Мотор Люблин
Лех
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
1
Филип Беднарек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Мотор Люблин - Лех
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
11
Офсайды
1
4
Количество передач
425
474
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Арена Люблин
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