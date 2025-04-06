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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - ГКС Катовице
Погонь - ГКС Катовице: обзор матча 06 апреля 2025
Погонь
06.04.2025, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 27 тур
4 : 0
Завершен
ГКС Катовице
45+6'
Э. Кулурис (П)
49'
Э. Кулурис
82'
K. Łukasiak
87'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - ГКС Катовице
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
88'
88'
Замена
M. Marzec
️️️️
Б. Новак
ГОЛ! 4:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
K. Łukasiak
87'
Замена
J. Lis
️️️️
Л. Кутрис
86'
ГОЛ! 3:0!
K. Łukasiak
Пас отдал
Л. Вальквист
82'
Замена
K. Smolinski
️️️️
К. Гросицки
81'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
R. Kurzawa
81'
80'
Замена
A. Komor
️️️️
М. Кууск
62'
Замена
S. Bergier
️️️️
Ф. Шимчак
62'
Замена
Х. Галан
️️️️
K. Gruszkowski
62'
Замена
A. Blad
️️️️
D. Drachal
ГОЛ! 2:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
49'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
A. Przyborek
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кулурис
45'
+6
28'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
8
Хавьер Галан
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
3-5-2
77
Кожокару
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
28
6
Ульвестад
8
16
4
9
Кулурис
4-4-1-1
1
2
Кууск
24
30
Червински
4
Ендрых
77
Ковальчик
23
Василевский
8
6
27
Новак
18
Шимчак
33
Кутрис
17
17
33
Кутрис
8
19
19
8
11
Гросицки
61
61
11
Гросицки
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
28
10
10
28
2
Кууск
14
14
2
Кууск
27
Новак
17
17
27
Новак
24
8
Галан
8
Галан
24
18
Шимчак
99
99
18
Шимчак
8
11
11
8
Остались в запасе
Погонь
ГКС Катовице
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Погонь - ГКС Катовице
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
9
Офсайды
0
3
Количество передач
392
381
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
19938
Новости команд
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