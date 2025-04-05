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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Корона
Лех - Корона: обзор матча 05 апреля 2025
Лех
05.04.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 27 тур
2 : 0
Завершен
Корона
30'
А. Голизаде
83'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Корона
Замена
Ж. Перейра
️️️️
П. Валемарк
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Ишак
Пас отдал
П. Валемарк
83'
79'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Ф. Ягелло
79'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
79'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
K. Lisman
71'
64'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
63'
Желтая карточка
M. Trojak
62'
Замена
В. Длугош
️️️️
H. Zwozny
62'
Замена
D. Błanik
️️️️
P. Nuno
Желтая карточка
А. Голизаде
55'
45'
+2
Желтая карточка
P. Resta
39'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
M. Pieczek
ГОЛ! 1:0!
А. Голизаде
Пас отдал
П. Валемарк
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
29
Карстенсен
18
Саламон
27
15
Гургуль
43
Козубал
24
Ягелло
56
10
Валемарк
8
Голизаде
9
Ишак
4-3-3
87
55
37
66
24
8
6
27
10
9
7
10
Валемарк
2
Перейра
2
Перейра
10
Валемарк
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
56
11
Хаканс
11
Хаканс
56
24
Ягелло
18
Фиабема
18
Фиабема
24
Ягелло
27
7
7
27
6
19
19
6
37
71
Длугош
71
Длугош
37
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Лех
Корона
1
Филип Беднарек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Лех - Корона
1
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
532
319
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Arys, Karol, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
37457 из 41609 зрителей (90%)
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