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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Лех
Погонь - Лех: обзор матча 01 марта 2025
Погонь
01.03.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 23 тур
0 : 3
Завершен
Лех
32'
М. Ишак
68'
М. Ишак (П)
85'
Ж. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Лех
Красная карточка
M. Wedrychowski
90'
+2
88'
Замена
G. Thórdarson
️️️️
А. Козубал
88'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
М. Ишак
Замена
A. Klukowski
️️️️
A. Przyborek
86'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
Ф. Ульвестад
86'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Л. Кутрис
86'
85'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Перейра
Пас отдал
Р. Муравски
82'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Б. Саламон
Желтая карточка
Д. Лончар
78'
72'
Желтая карточка
Р. Муравски
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
R. Kurzawa
70'
70'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
69'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Ишак
Замена
K. Łukasiak
️️️️
J. Gamboa
58'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Ишак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
10
Дино Хотич
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-5-2
77
Кожокару
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
16
8
28
6
Ульвестад
4
9
Кулурис
4-1-1-3-1
41
Мрозек
3
Дуглас
18
Саламон
16
Милич
29
Карстенсен
43
Козубал
22
Муравски
8
Голизаде
77
Соуза
11
Хаканс
9
Ишак
6
Ульвестад
27
27
6
Ульвестад
16
19
19
16
8
10
10
8
33
Кутрис
42
42
33
Кутрис
28
20
20
28
18
Саламон
2
Перейра
2
Перейра
18
Саламон
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
43
Козубал
23
23
43
Козубал
9
Ишак
18
Фиабема
18
Фиабема
9
Ишак
Остались в запасе
Погонь
Лех
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Погонь - Лех
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
15
Офсайды
1
4
Количество передач
338
416
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
11
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
20562
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