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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - ГКС Катовице
Мотор Люблин - ГКС Катовице: обзор матча 24 февраля 2025
Мотор Люблин
24.02.2025, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 22 тур
3 : 2
Завершен
ГКС Катовице
15'
P. Ceglarz
21'
B. Van Hoeven
57'
С. Мраз
8'
S. Bergier
51'
Х. Галан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - ГКС Катовице
90'
Желтая карточка
Ф. Шимчак
88'
Желтая карточка
Х. Галан
Замена
K. Caliskaner
️️️️
B. Wolski
87'
87'
Замена
M. Mak
️️️️
Б. Новак
Желтая карточка
P. Stolarski
80'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
76'
Замена
M. Król
️️️️
B. Van Hoeven
76'
76'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
М. Василевский
75'
Замена
L. Klemenz
️️️️
М. Кууск
75'
Замена
D. Drachal
️️️️
S. Bergier
Желтая карточка
F. Wojcik
73'
Замена
A. Sefer
️️️️
Я. Лабойко
59'
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
59'
ГОЛ! 3:2!
С. Мраз
Пас отдал
F. Wojcik
57'
56'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
A. Blad
51'
ГОЛ! 2:2!
Х. Галан
Пас отдал
М. Ковальчик
Желтая карточка
B. Van Hoeven
28'
ГОЛ! 2:1!
B. Van Hoeven
21'
18'
Желтая карточка
М. Кууск
ГОЛ! 1:1!
P. Ceglarz
Пас отдал
С. Мраз
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
S. Bergier
Пас отдал
М. Василевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
68
Bartosz Wolski
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
10
M. Mak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
4-3-3
1
17
3
47
18
68
27
Лабойко
8
19
77
90
Мраз
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
2
Кууск
23
Василевский
77
Ковальчик
6
27
Новак
8
Галан
11
99
19
26
26
19
17
28
28
17
27
Лабойко
7
7
27
Лабойко
68
22
22
68
90
Мраз
9
9
90
Мраз
23
Василевский
24
24
23
Василевский
2
Кууск
6
6
2
Кууск
27
Новак
10
10
27
Новак
99
8
8
99
11
18
Шимчак
18
Шимчак
11
Остались в запасе
Мотор Люблин
ГКС Катовице
45
Oskar Jez
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Мотор Люблин - ГКС Катовице
3
3
Всего ударов по воротам
13
27
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
11
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
311
493
Сейвы
10
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
4
13
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Kos, Damian, Poland
Стадион:
Арена Люблин
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