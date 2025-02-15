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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Радомяк
Гурник - Радомяк: обзор матча 15 февраля 2025
Гурник
15.02.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 21 тур
3 : 2
Завершен
Радомяк
4'
Хосема
39'
Хосема
71'
L. Podolski
21'
R. Barbosa (П)
45+2'
J. Grzesik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Радомяк
Желтая карточка
Хосема
90'
+2
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Захович
90'
+1
84'
Замена
G. Zimovski
️️️️
J. Grzesik
84'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
R. Barbosa
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Podolski
79'
76'
Замена
C.
️️️️
C. Donis
ГОЛ! 3:2!
L. Podolski
Пас отдал
M. Kmeť
71'
Замена
M. Kmeť
️️️️
D. Szala
67'
Замена
️️️️
Т. Исмахил
67'
62'
Замена
R. Alves
️️️️
Б. Жордау
62'
Замена
M. Kaput
️️️️
R. Wolski
59'
Желтая карточка
M. Kikolski
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
J. Grzesik
Пас отдал
З. Уаттара
ГОЛ! 2:1!
Хосема
39'
Желтая карточка
L. Podolski
38'
33'
Желтая карточка
R. Wolski
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Barbosa
ГОЛ! 1:0!
Хосема
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
(К)
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
77
Christos Donis
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
7
Capita
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
4-4-3
2
26
Яницки
20
Хосема
3
18
44
10
20
88
Исмахил
90
Захович
25
3-4-3
1
24
Уаттара
23
Энрике
4
Маммадов
13
6
Жордау
27
77
14
10
15
Тапсоба
2
81
81
2
10
12
Бакиш
12
Бакиш
10
90
Захович
21
Букса
21
Букса
90
Захович
27
28
28
27
6
Жордау
10
10
6
Жордау
77
7
7
77
13
99
99
13
10
9
9
10
Остались в запасе
Гурник
Радомяк
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Гурник - Радомяк
2
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
9
17
Офсайды
2
3
Количество передач
536
321
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
10833
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