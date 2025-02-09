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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Мотор Люблин
Корона - Мотор Люблин: обзор матча 09 февраля 2025
Корона
09.02.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 0
Завершен
Мотор Люблин
78'
P. Nuno (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Мотор Люблин
Желтая карточка
R. Mamla
90'
+6
Замена
W. Kamiński
️️️️
M. Fornalczyk
87'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
85'
81'
Замена
H. Matthys
️️️️
A. Najemski
79'
Желтая карточка
K. Rosa
79'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
ГОЛ с пенальти! 1:0!
P. Nuno
78'
Замена
D. Bak
️️️️
M. Remacle
71'
Замена
P. Nuno
️️️️
N.
71'
60'
Замена
M. Scalet
️️️️
A. Sefer
60'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
60'
Замена
B. Van Hoeven
️️️️
P. Ceglarz
Желтая карточка
B. Smolarczyk
56'
51'
Желтая карточка
A. Najemski
Желтая карточка
A. Dalmau
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
10
Nono
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
ЦП
26
Michał Król
ЦП
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
21
Konrad Ciszek
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
99
Daniel Bak
ЦФ
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
8
Christopher Simon
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
4-3-3
87
66
55
37
24
13
6
8
7
9
10
3-1-2-4
1
39
18
24
16
Сампер
68
26
28
7
90
Мраз
77
10
27
27
10
7
27
27
7
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
8
99
99
8
18
3
3
18
28
17
17
28
7
8
8
7
26
30
30
26
77
19
19
77
Остались в запасе
Корона
Мотор Люблин
1
Ксавье Деконски
ВР
21
Konrad Ciszek
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
45
Oskar Jez
ВР
8
Christopher Simon
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
21
Konrad Ciszek
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
8
Christopher Simon
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Корона - Мотор Люблин
3
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
398
426
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Kwiatkowski, Tomasz, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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2025.02.21 11:22
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2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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