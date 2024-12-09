Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Погонь
Корона - Погонь: обзор матча 09 декабря 2024
Корона
09.12.2024, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
0 : 0
Завершен
Погонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Погонь
88'
Замена
J. Gamboa
️️️️
R. Kurzawa
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
В. Длугош
83'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
74'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
74'
69'
Замена
P. Paryzek
️️️️
В. Бичахчян
59'
Желтая карточка
L. Borges
55'
Замена
A. Gorgon
️️️️
A. Przyborek
47'
Желтая карточка
Э. Кулурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Деконски
66
37
11
24
44
Затор
13
8
71
Длугош
9
7
2-5-3
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
21
Бичахчян
28
8
11
Гросицки
4
9
Кулурис
23
7
7
7
7
71
Длугош
10
10
71
Длугош
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
8
16
16
8
28
20
20
28
21
Бичахчян
42
42
21
Бичахчян
Остались в запасе
Корона
Погонь
87
Rafal Mamla
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Корона - Погонь
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
276
535
Сейвы
0
3
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Посещаемость:
6470
Новости команд
Все
Корона
Погонь
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+