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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Сталь
Радомяк - Сталь: обзор матча 24 ноября 2024
Радомяк
24.11.2024, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 2
Завершен
Сталь
74'
R. Dadok (АГ)
32'
P. Wlazło (П)
45+1'
И. Шкурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Сталь
90'
+3
Желтая карточка
M. Senger
90'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
M. Domański
85'
Замена
D. Tkacz
️️️️
И. Шкурин
85'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
R. Dadok
85'
Замена
M. Matras
️️️️
А. Яунземс
Замена
G. Zimovski
️️️️
L.
84'
Желтая карточка
L.
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
R. Dadok
74'
Замена
F. Ramos
️️️️
R. Alves
72'
Замена
L.
️️️️
Вагнер
72'
Желтая карточка
L.
57'
Замена
R. Wolski
️️️️
Б. Жордау
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Шкурин
Пас отдал
А. Яунземс
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
P. Wlazło
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
13
Jan Grzesik
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Luizao
ЦП
70
Вагнер
ПВ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
44
Sergiy Krykun
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
2-5-2-1
1
29
24
Уаттара
10
6
Жордау
77
8
13
7
Пеглоу
70
Вагнер
45
2-1-4-3
39
3
Эсселинк
96
6
Гилламьер
18
23
66
Яунземс
44
22
17
Шкурин
10
10
88
88
10
6
Жордау
27
27
6
Жордау
70
Вагнер
9
9
70
Вагнер
99
99
66
Яунземс
21
21
66
Яунземс
96
25
25
96
10
32
32
10
17
Шкурин
19
19
17
Шкурин
Остались в запасе
Радомяк
Сталь
44
Wiktor Koptas
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Радомяк - Сталь
2
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
8
Офсайды
0
1
Количество передач
525
378
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Посещаемость:
6555
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2024.04.02 18:06
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2024.04.02 18:06
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