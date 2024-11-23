Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - ГКС Катовице
Лех - ГКС Катовице: обзор матча 23 ноября 2024
Лех
23.11.2024, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
2 : 0
Завершен
ГКС Катовице
3'
М. Ишак
57'
А. Голизаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - ГКС Катовице
Замена
I. Hoffman
️️️️
Ж. Перейра
90'
+6
89'
Замена
М. Кууск
️️️️
Х. Галан
89'
Замена
Я. Арак
️️️️
S. Bergier
88'
Замена
M. Marzec
️️️️
A. Blad
Замена
Д. Хотич
️️️️
П. Валемарк
80'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
80'
65'
Замена
A. Bród
️️️️
M. Mak
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
60'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
А. Голизаде
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Голизаде
57'
Пенальти не реализован!
М. Ишак
51'
46'
Замена
С. Милевски
️️️️
М. Ковальчик
41'
Желтая карточка
М. Василевский
22'
Желтая карточка
Х. Галан
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
П. Валемарк
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
10
M. Mak
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Мрозек
18
Саламон
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
8
Голизаде
77
Соуза
10
Валемарк
9
Ишак
3-4-3
1
4
Ендрых
6
30
Червински
77
Ковальчик
6
10
23
Василевский
8
Галан
11
99
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
10
Валемарк
10
Хотич
10
Хотич
10
Валемарк
2
Перейра
26
26
2
Перейра
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
8
Голизаде
18
Фиабема
18
Фиабема
8
Голизаде
8
Галан
2
Кууск
2
Кууск
8
Галан
10
28
28
10
11
17
17
11
77
Ковальчик
22
Милевски
22
Милевски
77
Ковальчик
99
18
Арак
18
Арак
99
Остались в запасе
Лех
ГКС Катовице
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Лех - ГКС Катовице
2
Всего ударов по воротам
25
16
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
8
Офсайды
1
0
Количество передач
574
369
Сейвы
2
11
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
18
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
28254 из 41609 зрителей (67%)
Новости команд
Все
Лех
ГКС Катовице
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«ГКС Катовице» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Катовице» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+