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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Погонь
Мотор Люблин - Погонь: обзор матча 02 ноября 2024
Мотор Люблин
02.11.2024, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
4 : 2
Завершен
Погонь
8'
M. Król
28'
С. Мраз
38'
M. Król
75'
M. Ndiaye
37'
К. Гросицки
63'
В. Бичахчян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Погонь
Замена
K. Palacz
️️️️
F. Luberecki
84'
80'
Замена
A. Gorgon
️️️️
Ф. Ульвестад
ГОЛ! 4:2!
M. Ndiaye
Пас отдал
M. Scalet
75'
73'
Замена
J. Lis
️️️️
Л. Кутрис
73'
Замена
A. Przyborek
️️️️
K. Łukasiak
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
73'
65'
Желтая карточка
К. Гросицки
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
64'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
64'
63'
ГОЛ! 3:2!
В. Бичахчян
Желтая карточка
P. Stolarski
48'
Замена
M. Scalet
️️️️
C. Simon
46'
46'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
J. Gamboa
46'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Д. Керамицис
Желтая карточка
C. Simon
41'
ГОЛ! 3:1!
M. Król
38'
37'
ГОЛ! 2:1!
К. Гросицки
Пас отдал
L. Borges
Желтая карточка
С. Сампер
31'
ГОЛ! 2:0!
С. Мраз
Пас отдал
P. Stolarski
28'
23'
Желтая карточка
L. Borges
ГОЛ! 1:0!
M. Król
Пас отдал
С. Мраз
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
26
Michał Król
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Мотор Люблин
51
Igor Bartnik
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
8
Rafał Kurzawa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
3-1-3-3
1
39
18
24
16
Сампер
26
68
8
28
77
90
Мраз
3-4-3
77
Кожокару
28
Вальквист
13
Керамицис
33
Кутрис
6
Ульвестад
16
19
11
Гросицки
23
4
9
Кулурис
24
47
47
24
28
17
17
28
8
8
8
8
26
30
30
26
90
Мраз
9
9
90
Мраз
16
8
8
16
19
28
28
19
33
Кутрис
17
17
33
Кутрис
13
Керамицис
21
Бичахчян
21
Бичахчян
13
Керамицис
6
Ульвестад
20
20
6
Ульвестад
Остались в запасе
Мотор Люблин
Погонь
51
Igor Bartnik
ВР
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
51
Igor Bartnik
ВР
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Мотор Люблин - Погонь
3
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
9
Офсайды
3
1
Количество передач
371
604
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Арена Люблин
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