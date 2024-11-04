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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Корона
ГКС Катовице - Корона: обзор матча 04 ноября 2024
ГКС Катовице
04.11.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 14 тур
1 : 2
Завершен
Корона
15'
L. Klemenz
37'
P. Nuno (П)
88'
D. Błanik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Корона
88'
ГОЛ! 1:2!
D. Błanik
Замена
B. Jaroszek
️️️️
L. Klemenz
77'
75'
Замена
Д. Трехо
️️️️
В. Длугош
74'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
63'
Замена
H. Zwozny
️️️️
M. Pieczek
Замена
M. Mak
️️️️
Б. Новак
46'
46'
Замена
M. Remacle
️️️️
P. Nuno
Желтая карточка
O. Repka
45'
+2
Замена
С. Милевски
️️️️
М. Ковальчик
38'
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Nuno
Желтая карточка
А. Червински
32'
ГОЛ! 1:0!
L. Klemenz
Пас отдал
Б. Новак
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
10
M. Mak
ЦП
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
6
23
Василевский
77
Ковальчик
6
27
Новак
11
8
Галан
99
Зрелак
4-3-1-2
1
Деконски
44
Затор
55
11
66
6
27
18
71
Длугош
9
Шикавка
7
6
13
13
6
27
Новак
10
10
27
Новак
77
Ковальчик
22
Милевски
22
Милевски
77
Ковальчик
6
37
37
6
27
8
8
27
7
7
7
7
71
Длугош
21
Трехо
21
Трехо
71
Длугош
Остались в запасе
ГКС Катовице
Корона
13
Rafał Strączek
ВР
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
99
S. Bergier
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча ГКС Катовице - Корона
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
7
9
Офсайды
5
0
Количество передач
490
321
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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