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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Мотор Люблин
Лех - Мотор Люблин: обзор матча 05 октября 2024
Лех
05.10.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 2
Завершен
Мотор Люблин
24'
М. Ишак
25'
С. Мраз
54'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Мотор Люблин
88'
Желтая карточка
K. Palacz
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
80'
Замена
K. Lisman
️️️️
Ж. Перейра
80'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
А. Козубал
72'
70'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
K. Caliskaner
70'
Замена
M. Scalet
️️️️
P. Ceglarz
66'
Желтая карточка
S. Rudol
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хотич
66'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
П. Валемарк
66'
58'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
58'
Замена
M. Kristián Bartoš
️️️️
A. Najemski
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Мраз
Пас отдал
M. Król
43'
Желтая карточка
M. Król
43'
Желтая карточка
P. Stolarski
34'
Замена
C. Simon
️️️️
B. Wolski
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Мраз
Пас отдал
B. Wolski
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
А. Соуза
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
ЦП
26
Michał Król
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Мотор Люблин
51
Igor Bartnik
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
55
Marcel Gąsior
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
3
Дуглас
55
Пингот
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
77
Соуза
10
Валемарк
9
Ишак
3-1-2-4
1
18
21
47
16
Сампер
68
26
22
77
28
90
Мраз
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
2
Перейра
56
56
2
Перейра
10
Хотич
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хотич
10
Валемарк
18
Фиабема
18
Фиабема
10
Валемарк
43
Козубал
18
Шимчак
18
Шимчак
43
Козубал
18
39
39
18
28
17
17
28
77
8
8
77
68
8
8
68
22
30
30
22
Остались в запасе
Лех
Мотор Люблин
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
51
Igor Bartnik
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Остались в запасе
51
Igor Bartnik
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Лех - Мотор Люблин
4
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
11
Офсайды
2
3
Количество передач
696
260
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
15
2
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
24368 из 41609 зрителей (58%)
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