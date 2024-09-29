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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Лех
Корона - Лех: обзор матча 29 сентября 2024
Корона
29.09.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 10 тур
2 : 3
Завершен
Лех
27'
P. Nuno
57'
P. Nuno (П)
14'
П. Валемарк
61'
П. Валемарк
63'
П. Валемарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Лех
89'
Желтая карточка
А. Милич
89'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
85'
Желтая карточка
Б. Фиабема
Замена
Д. Трехо
️️️️
P. Nuno
81'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Remacle
76'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
75'
73'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
73'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
П. Валемарк
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
68'
Замена
В. Длугош
️️️️
H. Zwozny
68'
63'
ГОЛ! 2:3!
П. Валемарк
Пас отдал
М. Ишак
61'
ГОЛ! 2:2!
П. Валемарк
59'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хотич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
P. Nuno
57'
55'
Желтая карточка
Д. Хотич
Желтая карточка
M. Remacle
38'
ГОЛ! 1:1!
P. Nuno
Пас отдал
A. Dalmau
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Валемарк
Пас отдал
А. Соуза
Желтая карточка
M. Trojak
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
21
Данни Трехо
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
66
37
11
55
6
18
8
27
7
9
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
3
Дуглас
43
Козубал
10
Хотич
22
Муравски
10
Валемарк
77
Соуза
9
Ишак
7
7
7
7
8
10
10
8
27
21
Трехо
21
Трехо
27
37
71
Длугош
71
Длугош
37
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
10
Хотич
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хотич
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
10
Валемарк
18
Фиабема
18
Фиабема
10
Валемарк
Остались в запасе
Корона
Лех
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Корона - Лех
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
17
Офсайды
3
3
Количество передач
352
440
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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