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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Погонь
ГКС Катовице - Погонь: обзор матча 27 сентября 2024
ГКС Катовице
27.09.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
3 : 1
Завершен
Погонь
33'
А. Ендрых
90'
S. Bergier
90+6'
M. Marzec
90+3'
A. Gorgon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Погонь
ГОЛ! 3:1!
M. Marzec
Пас отдал
S. Bergier
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
A. Gorgon
ГОЛ! 2:0!
S. Bergier
90'
Замена
B. Jaroszek
️️️️
М. Василевский
89'
85'
Желтая карточка
L. Borges
Желтая карточка
S. Bergier
85'
Замена
S. Bergier
️️️️
А. Зрелак
79'
79'
Замена
P. Paryzek
️️️️
В. Бичахчян
76'
Желтая карточка
O. Korczakowski
Замена
M. Marzec
️️️️
А. Червински
73'
70'
Замена
W. Lisowski
️️️️
Л. Кутрис
70'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
69'
Замена
J. Lis
️️️️
Л. Вальквист
61'
Замена
A. Gorgon
️️️️
K. Łukasiak
54'
Желтая карточка
В. Кожокару
Желтая карточка
A. Blad
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Ендрых
Пас отдал
М. Кууск
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
4-3-1-2
1
2
Кууск
6
30
Червински
4
Ендрых
77
Ковальчик
6
23
Василевский
27
Новак
11
99
Зрелак
2-5-3
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
19
21
Бичахчян
8
11
Гросицки
23
4
9
Кулурис
23
Василевский
13
13
23
Василевский
30
Червински
17
17
30
Червински
99
Зрелак
99
99
99
Зрелак
33
Кутрис
25
25
33
Кутрис
28
Вальквист
17
17
28
Вальквист
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
21
Бичахчян
42
42
21
Бичахчян
19
20
20
19
Остались в запасе
ГКС Катовице
Погонь
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
8
Хавьер Галан
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
8
Хавьер Галан
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча ГКС Катовице - Погонь
2
3
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
11
Офсайды
4
1
Количество передач
326
449
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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