Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Погонь
Лех - Погонь: обзор матча 25 августа 2024
Лех
25.08.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 6 тур
2 : 0
Завершен
Погонь
54'
А. Соуза
77'
А. Голизаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Погонь
Замена
Э. Андерссон
️️️️
М. Гургуль
90'
+2
Желтая карточка
А. Голизаде
90'
87'
Желтая карточка
P. Paryzek
83'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
79'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
79'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Голизаде
Пас отдал
М. Ишак
77'
Желтая карточка
Р. Муравски
70'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хотич
69'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Д. Хаканс
69'
57'
Замена
A. Przyborek
️️️️
В. Бичахчян
ГОЛ! 1:0!
А. Соуза
Пас отдал
Д. Хаканс
54'
46'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
A. Gorgon
46'
Замена
J. Gamboa
️️️️
K. Łukasiak
45'
+1
Красная карточка
B. Zech
39'
Желтая карточка
Э. Кулурис
19'
Желтая карточка
A. Gorgon
9'
Желтая карточка
К. Гросицки
Желтая карточка
М. Ишак
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
11
Хаканс
77
Соуза
9
Ишак
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
19
21
Бичахчян
8
11
Гросицки
4
20
9
Кулурис
23
15
Гургуль
5
Андерссон
5
Андерссон
15
Гургуль
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
10
Хотич
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хотич
11
Хаканс
18
Фиабема
18
Фиабема
11
Хаканс
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
20
6
Ульвестад
6
Ульвестад
20
19
16
16
19
21
Бичахчян
28
28
21
Бичахчян
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
Остались в запасе
Лех
Погонь
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Лех - Погонь
3
1
4
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
9
Офсайды
4
1
Количество передач
402
323
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
29156 из 41609 зрителей (70%)
Новости команд
Все
Лех
Погонь
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+