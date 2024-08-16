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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Мотор Люблин
ГКС Катовице - Мотор Люблин: обзор матча 16 августа 2024
ГКС Катовице
16.08.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 5 тур
0 : 0
Завершен
Мотор Люблин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ГКС Катовице - Мотор Люблин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
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