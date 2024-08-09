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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Гурник
Радомяк - Гурник: обзор матча 09 августа 2024
Радомяк
09.08.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
1 : 2
Завершен
Гурник
58'
L.
73'
Л. Захович
81'
Н. Войтушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Гурник
85'
Замена
Т. Исмахил
️️️️
Л. Захович
81'
ГОЛ! 1:2!
Н. Войтушек
Замена
Р. Маммадов
️️️️
D. Jakubik
79'
Замена
C. Donis
️️️️
L.
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Захович
Пас отдал
Э. Янжа
Замена
R. Wolski
️️️️
L.
71'
Замена
Б. Жордау
️️️️
R. Alves
70'
65'
Желтая карточка
Л. Захович
63'
Замена
D. Szala
️️️️
M. Sanchez
ГОЛ! 1:0!
L.
58'
46'
Замена
Л. Захович
️️️️
L. Podolski
46'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
K. Lukoszek
30'
Желтая карточка
K. Lukoszek
Замена
C.
️️️️
Вагнер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
29
Raphael Rossi
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
8
Luizao
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
70
Вагнер
ПВ
9
Leândro
(К)
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
7
Capita
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
4-2-2-2
1
14
29
16
24
Уаттара
8
10
7
Пеглоу
70
Вагнер
45
9
4-4-2
26
Яницки
20
Хосема
13
Янжа
2
23
17
10
26
21
Букса
25
14
4
Маммадов
4
Маммадов
14
10
6
Жордау
6
Жордау
10
8
77
77
8
9
27
27
9
70
Вагнер
7
7
70
Вагнер
2
2
2
2
17
15
Войтушек
15
Войтушек
17
10
90
Захович
90
Захович
10
Захович
88
Исмахил
88
Исмахил
Захович
Остались в запасе
Радомяк
Гурник
44
Wiktor Koptas
ВР
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Радомяк - Гурник
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
13
Количество передач
320
665
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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