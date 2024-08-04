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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Корона
Мотор Люблин - Корона: обзор матча 04 августа 2024
Мотор Люблин
04.08.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 1
Завершен
Корона
81'
P. Ceglarz (П)
43'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Корона
90'
+3
Желтая карточка
K. Matuszewski
84'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
84'
Замена
A. Chojecki
️️️️
В. Длугош
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Ceglarz
81'
80'
Желтая карточка
К. Деконски
Замена
K. Wełniak
️️️️
K. Caliskaner
76'
66'
Замена
W. Kamiński
️️️️
P. Nuno
66'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
Замена
A. Najemski
️️️️
M. Kristián Bartoš
63'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
С. Мраз
63'
Желтая карточка
P. Stolarski
59'
Замена
M. Scalet
️️️️
M. Gąsior
46'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
A. Dalmau
Пас отдал
В. Длугош
Желтая карточка
С. Мраз
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
55
Marcel Gąsior
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
4-3-3
1
Бркич
17
21
24
39
26
55
68
22
77
90
Мраз
4-3-1-2
1
Деконски
15
11
66
37
6
8
27
71
Длугош
9
7
39
18
18
39
55
8
8
55
90
Мраз
30
30
90
Мраз
22
9
9
22
17
28
28
17
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
27
27
27
27
7
7
7
7
71
Длугош
77
77
71
Длугош
Остались в запасе
Мотор Люблин
Корона
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Мотор Люблин - Корона
2
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
13
Офсайды
6
0
Количество передач
346
409
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Новости команд
Все
Мотор Люблин
Корона
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
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2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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