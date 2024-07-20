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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Корона
Погонь - Корона: обзор матча 20 июля 2024
Погонь
20.07.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 1 тур
3 : 0
Завершен
Корона
35'
Э. Кулурис
47'
Э. Кулурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Корона
Замена
L. Borges
️️️️
Э. Кулурис
89'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
В. Бичахчян
89'
Замена
J. Gamboa
️️️️
A. Przyborek
83'
70'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
54'
Замена
В. Длугош
️️️️
D. Błanik
54'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кулурис
47'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
Л. Кутрис
35'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
4
Piotr Malarczyk
(К)
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
99
Daniel Bak
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
21
Бичахчян
6
Ульвестад
28
9
Кулурис
23
44
20
2-4-2
1
Деконски
66
11
7
13
9
Шикавка
18
7
4
28
16
16
28
21
Бичахчян
27
27
21
Бичахчян
9
Кулурис
4
4
9
Кулурис
7
71
Длугош
71
Длугош
7
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
Остались в запасе
Погонь
Корона
31
Krzysztof Kamiński
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
87
Rafal Mamla
ВР
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Погонь - Корона
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
14
Офсайды
1
1
Количество передач
399
387
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
18743
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