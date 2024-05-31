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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - ЦСКА 1948
ЦСКА София - ЦСКА 1948: обзор матча 31 мая 2024
ЦСКА София
31.05.2024, пятница, 20:00
Болгария. Первая лига, Финал за место в ЛК
0 : 2
Завершен
ЦСКА 1948
30'
Н. Пишчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - ЦСКА 1948
Желтая карточка
M. Phaeton
83'
Замена
С. Шопов
️️️️
Т. Хайнц
79'
77'
Замена
Н. Илиев
️️️️
Б. Карагерен
73'
Желтая карточка
Б. Карагерен
64'
Желтая карточка
П. Маринов
59'
Замена
Э. Ценов
️️️️
T. Cantanhede
Замена
G. Brankov Chorbadzhiyski
️️️️
S. Sanyang
58'
Замена
И. Турицов
️️️️
А. Юга
58'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пишчевич
Пас отдал
T. Cantanhede
Желтая карточка
B. Córdoba
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
Главный тренер
Стойчо Младенов
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
2
Jonathan Souza
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
22
Reyan Daskalov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Simeon Vassilev
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
ЦСКА София
94
Marin Orlinov
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
3-5-2
25
Евтимов
44
6
Петров
3
21
77
Скарсем
14
Хайнц
10
15
Вион
10
Линдсет
22
Юга
3-1-2-4
1
Маринов
2
4
Божинов
14
Иванов
23
Пишчевич
22
7
99
Карагерен
8
99
Кирилов
18
22
Юга
19
Турицов
19
Турицов
22
Юга
3
80
80
3
14
Хайнц
11
Шопов
11
Шопов
14
Хайнц
7
26
Ценов
26
Ценов
7
99
Карагерен
10
Илиев
10
Илиев
99
Карагерен
Остались в запасе
ЦСКА София
ЦСКА 1948
94
Marin Orlinov
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
94
Marin Orlinov
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча ЦСКА София - ЦСКА 1948
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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ЦСКА София
0 : 0
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6 : 1
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4 : 0
23.10.2026
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ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Vasil Levski National Stadium, Sofia
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