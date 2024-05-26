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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Серро Ларго
Дефенсор Спортинг - Серро Ларго: обзор матча 26 мая 2024
Дефенсор Спортинг
26.05.2024, воскресенье, 21:00
Уругвай. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Серро Ларго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
8
Fernando Elizari
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
9
Octavio Rivero
ЦФ
17
Anderson Duarte
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
33
Briam Acosta
ЦП
14
Lucas Correa
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
9
Hugo Silveira
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
5
A. Di Pippa
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
18
Gianlucca Fatecha
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
3-4-3
12
Доусон
3
де лос Сантос
23
5
8
8
24
80
16
17
9
3-3-2
25
31
19
23
33
14
10
19
9
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Серро Ларго
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
5
A. Di Pippa
ЦЗ
25
Gino Santilli
ВР
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
18
Gianlucca Fatecha
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Остались в запасе
5
A. Di Pippa
ЦЗ
25
Gino Santilli
ВР
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
18
Gianlucca Fatecha
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Серро Ларго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Луис Францини
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Серро Ларго
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
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