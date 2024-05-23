Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Боливар
Аврора - Боливар: обзор матча 23 мая 2024
Аврора
23.05.2024, четверг, 02:00
Боливия. Примера, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Боливар
72'
J. Reinoso
45+1'
F. Da Costa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аврора - Боливар
89'
Желтая карточка
F. Da Costa
Замена
R. Ballivián
️️️️
O. Blanco
78'
75'
Замена
Х. Вака
️️️️
Р. Вака
ГОЛ! 1:1!
J. Reinoso
Пас отдал
S.
72'
65'
Замена
P. Rodriguez
️️️️
К. Альгараньяс
64'
Замена
Э. Вака
️️️️
L. Fernando Paz
Замена
S.
️️️️
M. Alaníz
60'
Замена
️️️️
D. Robles
60'
Желтая карточка
M. Alaníz
51'
45'
+3
Желтая карточка
Х. Сагредо
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
F. Da Costa
Пас отдал
Х. Сагредо
36'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
35'
Желтая карточка
B. SÃ¡vio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аврора
66
David Akologo
ВР
3
Nelson Avelino Amarilla Bogado
ЦЗ
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
24
David Robles
ЦЗ
19
Gabriel Montaño
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
50
Martín Alaníz
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
17
Didi Torrico
ЦП
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
18
Jair Reinoso
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
4
Хосе Сагредо
(К)
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
91
F. Da Costa
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
20
Carlos Sejas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
77
Serginho
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
32
Matías Silvero
ЦФ
Боливар
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
23
Леонель Хустиниано
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Хенри Вака
АП
17
P. Rodriguez
ЦФ
7
Miguel Villaroel
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
3-5-2
66
3
3
Барбоза
24
70
50
30
17
19
18
79
4-2-3
1
Лампе
4
Сагредо
8
44
2
Роча
20
Сауседо
11
Вака
10
24
Альгараньяс
91
79
21
21
79
50
77
77
50
24
Альгараньяс
17
17
24
Альгараньяс
8
6
Вака
6
Вака
8
11
Вака
7
Вака
7
Вака
11
Вака
Остались в запасе
Аврора
Боливар
1
Luis Cardenas
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
20
Carlos Sejas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
32
Matías Silvero
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
23
Леонель Хустиниано
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
20
Carlos Sejas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
32
Matías Silvero
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
23
Леонель Хустиниано
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Аврора - Боливар
1
4
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
3
7
Офсайды
5
1
Количество передач
131
267
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Новости команд
Все
Аврора
Боливар
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+