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Расписание матчей
Литва. А-Лига
Хегельманн - Дайнава
Хегельманн - Дайнава: обзор матча 25 октября 2024
Хегельманн
25.10.2024, пятница, 19:00
Литва. А-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Дайнава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хегельманн - Дайнава
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хегельманн
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
ТрансИНВЕСТ
2 : 0
24.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Литва. А-Лига, 31 тур
Шауляй
0 : 0
13.09.2026
Хегельманн
Дайнава
Литва. А-Лига, 36 тур
Дайнава
1 : 1
08.11.2025
Ритеряй
Литва. А-Лига, 35 тур
Банга
6 : 0
02.11.2025
Дайнава
Литва. А-Лига, 33 тур
Дайнава
0 : 2
27.10.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 32 тур
Судува
2 : 1
23.10.2025
Дайнава
Литва. А-Лига, 31 тур
Дайнава
1 : 1
18.10.2025
Жальгирис
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