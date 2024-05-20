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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Реал Томаяпо
Боливар - Реал Томаяпо: обзор матча 20 мая 2024
Боливар
20.05.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера, группа D, 2 тур
4 : 1
Завершен
Реал Томаяпо
33'
L. Justiniano (АГ)
46'
К. Альгараньяс
68'
Р. Вака
90+5'
F. Da Costa
80'
M. Noble
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Реал Томаяпо
ГОЛ! 4:1!
F. Da Costa
90'
+5
80'
ГОЛ! 3:1!
M. Noble
Замена
Э. Вака
️️️️
Л. Хустиниано
80'
79'
Замена
J. Orellana
️️️️
J. Rioja
Замена
Х. Вака
️️️️
К. Альгараньяс
78'
Замена
M. Villaroel
️️️️
L. Chávez
77'
76'
Желтая карточка
J. Rioja
69'
Замена
L. Maygua
️️️️
R. Lima
69'
Замена
A. Alcaraz
️️️️
M. Avilés
ГОЛ! 3:0!
Р. Вака
Пас отдал
Й. Роча
68'
67'
Желтая карточка
J. Ortega
63'
Желтая карточка
S. Villamíl
60'
Замена
J. Ortega
️️️️
V. Castellón
Замена
B. SÃ¡vio
️️️️
Ф. Сауседо
60'
ГОЛ! 2:0!
К. Альгараньяс
Пас отдал
Р. Вака
46'
46'
Замена
M. Noble
️️️️
M. Tomianovic
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
L. Justiniano
33'
18'
Желтая карточка
V. Castellón
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
91
F. Da Costa
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
2
J. Rioja
ЦЗ
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
10
Vladimir Castellón
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
6
Rai Lima
ЦП
20
Leonardo Justiniano
(К)
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Боливар
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
7
Хенри Вака
АП
17
P. Rodriguez
ЦФ
7
Miguel Villaroel
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
15
Matias Noble
ЦЗ
10
Leandro Maygua
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
24
Aldair Cantillo
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
4-4-2
1
Лампе
2
Роча
5
Кинтерос
8
4
Сагредо
20
Сауседо
18
11
Вака
23
Хустиниано
24
Альгараньяс
91
3-5-2
25
2
28
30
5
29
6
20
45
10
11
23
Хустиниано
6
Вака
6
Вака
23
Хустиниано
24
Альгараньяс
7
Вака
7
Вака
24
Альгараньяс
18
7
7
18
20
Сауседо
10
10
20
Сауседо
2
25
25
2
11
15
15
11
6
10
10
6
5
22
22
5
Остались в запасе
Боливар
Реал Томаяпо
17
P. Rodriguez
ЦФ
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
23
Pedro Galindo
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
24
Aldair Cantillo
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Остались в запасе
17
P. Rodriguez
ЦФ
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Остались в запасе
23
Pedro Galindo
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
24
Aldair Cantillo
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Статистика матча Боливар - Реал Томаяпо
4
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
512
110
Сейвы
7
3
Точность передач %
88
131
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
12
0
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
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2
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2023.06.26 20:32
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2025.09.11 19:00
2
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2025.07.22 12:30
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2025.06.17 11:43
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2023.06.26 20:32
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