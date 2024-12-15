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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе: обзор матча 15 декабря 2024
Дефенса и Хустисия
15.12.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Унион Санта-Фе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе
Замена
B. Schamine
️️️️
С. Перес
89'
88'
Замена
L. Vargas
️️️️
F. Gerometta
78'
Замена
L. Gamba
️️️️
А. Бальбоа
78'
Замена
J. Domina
️️️️
G. Javier Morales
Замена
D. Barbona
️️️️
N. Palavecino
78'
Замена
G. Alanis
️️️️
K. Lopez
78'
69'
Замена
E. Roldán
️️️️
Л. Верде
Замена
Х. Мирителло
️️️️
A. Osorio
58'
Замена
L. Herrera
️️️️
R. Bogarín
46'
35'
Желтая карточка
F. Gerometta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
(К)
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
19
David Barbona
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Унион Санта-Фе
40
Lucas Meuli
ВР
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
32
Francisco Pumpido
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
3-5-2
25
28
15
Рамос Минго
4
5
8
Перес
30
21
99
28
15
4-3-3
25
3
32
22
13
18
Верде
17
20
15
9
Бальбоа
9
8
Перес
28
28
8
Перес
30
17
17
30
9
Мирителло
9
Мирителло
24
24
28
14
14
28
99
19
19
99
22
35
35
22
18
Верде
23
23
18
Верде
9
Бальбоа
21
21
9
Бальбоа
9
30
30
9
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
40
Lucas Meuli
ВР
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
32
Francisco Pumpido
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Остались в запасе
40
Lucas Meuli
ВР
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
32
Francisco Pumpido
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
382
299
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.67
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
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