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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Платенсе
Уракан - Платенсе: обзор матча 10 декабря 2024
Уракан
10.12.2024, вторник, 03:30
Аргентина. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Платенсе
78'
E. Ramírez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Платенсе
Замена
A. Toledo
️️️️
У. Аларкон
90'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Ábila
85'
Желтая карточка
F. Fattori
82'
81'
Замена
A. Lotti
️️️️
L. Picco
Желтая карточка
E. Ramírez
80'
80'
Замена
В. Таборда
️️️️
F. Juárez
ГОЛ! 1:0!
E. Ramírez
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Бальдассарра
77'
Желтая карточка
S. Marcich
72'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
G. Mainero
Желтая карточка
F. Pereyra
68'
Замена
E. Ramírez
️️️️
W. Mazzantti
62'
56'
Замена
. Schor
️️️️
R. Martinez
Замена
F. Alfonso
️️️️
R. Cabral
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
32
25
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
50
10
7
4-4-2
30
20
6
25
13
14
7
29
8
32
Пеллегрино
77
15
Аларкон
26
26
15
Аларкон
50
8
8
50
7
43
43
7
10
35
35
10
7
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
7
8
20
Таборда
20
Таборда
8
77
25
25
77
14
21
21
14
Остались в запасе
Уракан
Платенсе
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Уракан - Платенсе
3
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
11
Офсайды
4
0
Количество передач
405
256
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
58
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.29
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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