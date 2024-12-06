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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Барракас Сентраль
Депортиво Риестра - Барракас Сентраль: обзор матча 06 декабря 2024
Депортиво Риестра
06.12.2024, пятница, 23:00
Аргентина. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Барракас Сентраль
90'
+3
Желтая карточка
M. Duarte
Желтая карточка
N. Caro Torres
90'
+1
82'
Замена
A. Domínguez
️️️️
J. Ruiz
Замена
N. Caro Torres
️️️️
G. Benítez
71'
Замена
M. Sanabria
️️️️
N. Benegas
71'
Замена
A. Daniel Alonso Espinoza
️️️️
J. Herrera
71'
65'
Замена
M. Zalazar
️️️️
Ф. Матер
Желтая карточка
N. Benegas
62'
Замена
J. Goitia
️️️️
B. Sánchez
57'
46'
Замена
M. Duarte
️️️️
S. Rosane
Вторая желтая
M. Celiz
32'
Желтая карточка
M. Celiz
19'
Замена
P. Ramírez
️️️️
N. Sansotre
16'
7'
Желтая карточка
F. Bruera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
(К)
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
8
Milton Celiz
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
9
Nicolás Benegas
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
8
Siro Rosane
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
8
Факундо Матер
ПВ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
4
Yeison Murillo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
22
Alexis Domínguez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
3-2-3-2
1
24
15
26
20
22
14
8
10
24
9
2-3-1-4
30
2
31
8
6
10
8
Матер
77
10
5
13
24
3
3
24
15
5
5
15
10
27
27
10
9
79
79
9
24
7
7
24
8
29
29
8
8
Матер
9
9
8
Матер
10
22
22
10
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Барракас Сентраль
12
Nahuel Manganelli
ВР
4
Yeison Murillo
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
21
Lucas Brochero
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
12
Nahuel Manganelli
ВР
4
Yeison Murillo
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
21
Lucas Brochero
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Депортиво Риестра - Барракас Сентраль
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
18
13
Офсайды
1
1
Количество передач
209
432
Сейвы
5
3
Точность передач %
52
77
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.59
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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