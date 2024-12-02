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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Тигре
Барракас Сентраль - Тигре: обзор матча 02 декабря 2024
Барракас Сентраль
02.12.2024, понедельник, 23:00
Аргентина. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Тигре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Тигре
75'
Замена
E. Forclaz
️️️️
C. Viganoni
Замена
Ф. Матер
️️️️
L. Brochero
73'
Замена
J. Candia
️️️️
I. Tapia
64'
Желтая карточка
N. Demartini
50'
Замена
D. Miloc
️️️️
M. Duarte
46'
Желтая карточка
J. Ruiz
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
8
Martín Garay
(К)
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
58
Diego Pavia
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
8
Факундо Матер
ПВ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
1
Luka Fuster
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
35
Milton Vasconcelo
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
2-4-4
30
2
31
10
6
29
8
13
77
10
21
4-5-1
12
3
Пас
5
31
42
Ариас
8
16
26
37
27
37
21
8
Матер
8
Матер
21
10
20
20
10
29
5
5
29
37
11
11
37
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Тигре
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
58
Diego Pavia
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
24
Alan Sosa
ВР
1
Luka Fuster
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
35
Milton Vasconcelo
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
58
Diego Pavia
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
1
Luka Fuster
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
35
Milton Vasconcelo
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Барракас Сентраль - Тигре
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
340
479
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.74
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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