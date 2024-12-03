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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Унион Санта-Фе
Платенсе - Унион Санта-Фе: обзор матча 03 декабря 2024
Платенсе
03.12.2024, вторник, 01:15
Аргентина. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Унион Санта-Фе
81'
М. Пеллегрино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Унион Санта-Фе
Желтая карточка
. Schor
87'
Замена
O. Salomón
️️️️
М. Пеллегрино
84'
Желтая карточка
М. Пеллегрино
82'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пеллегрино
81'
81'
Замена
L. Gamba
️️️️
А. Бальбоа
81'
Замена
E. Roldán
️️️️
J. Domina
80'
Желтая карточка
P. Tanda
79'
Желтая карточка
M. Del Blanco
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
F. Juárez
68'
Замена
В. Таборда
️️️️
G. Mainero
68'
67'
Замена
N. Orsini
️️️️
M. Pittón
67'
Замена
P. Tanda
️️️️
L. Vargas
Замена
A. Lotti
️️️️
R. Martinez
60'
Желтая карточка
L. Picco
45'
+1
42'
Желтая карточка
J. Domina
32'
Замена
Л. Верде
️️️️
S. Rivero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
34
Nicolás Orsini
ЦФ
4-4-2
30
25
20
6
13
8
7
29
14
32
Пеллегрино
77
4-3-3
25
18
32
3
35
7
17
20
30
9
Бальбоа
15
32
Пеллегрино
22
22
32
Пеллегрино
8
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
8
77
21
21
77
7
20
Таборда
20
Таборда
7
7
18
Верде
18
Верде
7
30
23
23
30
35
5
5
35
9
Бальбоа
21
21
9
Бальбоа
20
34
34
20
Остались в запасе
Платенсе
Унион Санта-Фе
1
Andres Desabato
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Платенсе - Унион Санта-Фе
3
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
319
373
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
69
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.22
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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