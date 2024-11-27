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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Платенсе
Атлетико Сармиенто - Платенсе: обзор матча 27 ноября 2024
Атлетико Сармиенто
27.11.2024, среда, 03:15
Аргентина. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Платенсе
45+1'
J. Gho
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Платенсе
90'
+2
Желтая карточка
В. Таборда
81'
Замена
T. Cervera
️️️️
R. Martinez
Замена
F. Paradela
️️️️
G. Díaz
75'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
V. Burgoa
75'
69'
Замена
A. Ocampo
️️️️
F. Juárez
Замена
G. Hauche
️️️️
И. Моралес
64'
Замена
L. López
️️️️
J. Gho
63'
58'
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Пеллегрино
58'
Замена
В. Таборда
️️️️
G. Mainero
Желтая карточка
J. Manuel Insaurralde
57'
46'
Замена
. Schor
️️️️
G. Hachen
ГОЛ! 1:0!
J. Gho
Пас отдал
T. Guiacobini
45'
+1
Замена
S. Morales
️️️️
Ф. Ронкалья
42'
Желтая карточка
T. Guiacobini
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
7
Guido Mainero
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
10
Federico Paradela
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
3-2-3-2
42
17
33
2
14
14
Ронкалья
30
10
Гайтан
28
31
9
Моралес
4-4-2
30
13
20
6
25
25
8
20
7
77
32
Пеллегрино
14
Ронкалья
2
2
14
Ронкалья
30
26
26
30
9
Моралес
21
21
9
Моралес
33
10
10
33
28
7
7
28
8
7
7
8
77
25
25
77
7
20
Таборда
20
Таборда
7
20
25
25
20
32
Пеллегрино
21
21
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Платенсе
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Платенсе
2
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
4
Офсайды
3
0
Количество передач
377
434
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.44
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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