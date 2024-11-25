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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Дефенса и Хустисия
Ланус - Дефенса и Хустисия: обзор матча 25 ноября 2024
Ланус
25.11.2024, понедельник, 03:30
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Дефенса и Хустисия
Желтая карточка
A. Rodríguez
84'
83'
Замена
M. Ramírez
️️️️
A. Molinas
Замена
G. Perez
️️️️
F. Peña Biafore
79'
Замена
B. Cabrera
️️️️
D. Aquino
77'
Замена
A. Rodríguez
️️️️
E. Salvio
77'
72'
Замена
R. Bogarín
️️️️
N. Palavecino
Замена
F. Ãlvarez
️️️️
L. Boggio
67'
63'
Замена
Х. Мирителло
️️️️
A. Osorio
Желтая карточка
L. Boggio
58'
46'
Замена
M. González
️️️️
С. Перес
46'
Замена
L. Herrera
️️️️
K. Lopez
Желтая карточка
Х. Солер
45'
37'
Желтая карточка
A. Soto
9'
Желтая карточка
С. Рамос Минго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
10
Марселино Морено
АП
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
42
Alex Chamorro
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
5
Julián López
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
3-2-3-1-1
26
5
24
Искьердос
4
6
Солер
4
Касерес
6
11
20
10
Морено
27
4-4-2
25
15
Рамос Минго
33
4
28
30
8
Перес
99
15
24
10
5
4
4
5
11
30
30
11
20
20
20
20
6
11
11
6
99
28
28
99
8
Перес
8
8
8
Перес
30
14
14
30
24
9
Мирителло
9
Мирителло
24
10
16
16
10
Остались в запасе
Ланус
Дефенса и Хустисия
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
42
Alex Chamorro
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
17
Gabriel Alanis
ЦП
5
Julián López
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
42
Alex Chamorro
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
17
Gabriel Alanis
ЦП
5
Julián López
ЦП
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Ланус - Дефенса и Хустисия
3
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
369
334
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
11
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
11
7
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.47
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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