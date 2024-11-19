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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра: обзор матча 19 ноября 2024
Дефенса и Хустисия
19.11.2024, вторник, 01:15
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
90+3'
E. Cannavo
51'
A. Barrionuevo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра
Желтая карточка
A. Soto
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мирителло
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
A. Barrionuevo
ГОЛ! 1:1!
E. Cannavo
Пас отдал
L. Herrera
90'
+3
87'
Замена
G. Pereira
️️️️
M. Celiz
87'
Замена
J. Borja
️️️️
P. Monje
Замена
K. Lopez
️️️️
С. Перес
84'
Замена
L. Herrera
️️️️
A. Osorio
84'
Замена
Х. Мирителло
️️️️
R. Bogarín
73'
73'
Замена
A. Daniel Alonso Espinoza
️️️️
N. Benegas
73'
Замена
A. Díaz
️️️️
J. Herrera
62'
Замена
C. Paz
️️️️
B. Sánchez
55'
Желтая карточка
M. Celiz
51'
ГОЛ! 0:1!
A. Barrionuevo
Пас отдал
P. Monje
Замена
E. Cannavo
️️️️
T. Rubio
46'
Замена
M. Ramírez
️️️️
B. Schamine
46'
43'
Желтая карточка
N. Caro Torres
Желтая карточка
B. Schamine
31'
Желтая карточка
K. Gutiérrez
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
24
Jonathan Herrera
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
5
Julián López
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
4-4-2
25
27
28
15
Рамос Минго
33
15
8
Перес
28
28
24
10
3-2-3-2
12
15
27
5
20
3
8
14
10
9
24
27
4
4
27
8
Перес
30
30
8
Перес
24
14
14
24
28
16
16
28
28
9
Мирителло
9
Мирителло
28
10
22
22
10
14
23
23
14
8
16
16
8
24
11
11
24
9
7
7
9
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
5
Julián López
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
39
Jaime Barcelo
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
5
Julián López
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра
4
3
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
631
185
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
50
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
10
7
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.07
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
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