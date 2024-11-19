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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Годой-Крус
Платенсе - Годой-Крус: обзор матча 19 ноября 2024
Платенсе
19.11.2024, вторник, 01:15
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Годой-Крус
90+1'
. Schor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Годой-Крус
90'
+4
Желтая карточка
T. Pozzo
ГОЛ! 1:0!
. Schor
90'
+1
88'
Замена
G. Moreyra
️️️️
G. Abrego
Замена
T. Cervera
️️️️
G. Mainero
84'
83'
Замена
L. Arce
️️️️
M. Mendoza
Желтая карточка
L. Picco
82'
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Пеллегрино
68'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
F. Juárez
68'
60'
Замена
T. Pozzo
️️️️
J. Perez
Замена
В. Таборда
️️️️
G. Hachen
56'
Замена
. Schor
️️️️
R. Martinez
56'
Желтая карточка
R. Martinez
49'
46'
Замена
С. Андино
️️️️
F. Ardiles
46'
Замена
F. Altamira
️️️️
D. Barrea
Пенальти не реализован!
М. Пеллегрино
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
P. Barrios
21'
Желтая карточка
D. Barrea
18'
Желтая карточка
M. Mendoza
15'
Желтая карточка
V. Poggi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Martín Luciano
ЦЗ
4
Lucas Arce
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
29
Tomás Pozzo
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
4-4-2
30
25
20
6
13
14
20
8
7
32
Пеллегрино
77
3-2-3-2
1
23
3
30
23
2
25
26
20
9
9
8
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
8
32
Пеллегрино
21
21
32
Пеллегрино
7
25
25
7
20
20
Таборда
20
Таборда
20
77
25
25
77
23
4
4
23
26
18
18
26
20
29
29
20
30
10
Андино
10
Андино
30
9
25
25
9
Остались в запасе
Платенсе
Годой-Крус
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
Главный тренер
Серхио Гомес
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Martín Luciano
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Martín Luciano
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Платенсе - Годой-Крус
2
5
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
11
Офсайды
1
3
Количество передач
328
352
Сейвы
1
4
Точность передач %
59
61
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.23
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
Новости команд
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Платенсе
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