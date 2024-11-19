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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Уракан
Атлетико Тукуман - Уракан: обзор матча 19 ноября 2024
Атлетико Тукуман
19.11.2024, вторник, 03:30
Аргентина. Примера, 23 тур
4 : 2
Завершен
Уракан
13'
M. Estigarribia
21'
R. Tesuri
89'
T. Castro Ponce
90+3'
L. Miguel Rodríguez
33'
R. Cabral
73'
У. Аларкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Уракан
ГОЛ! 4:2!
L. Miguel Rodríguez
Пас отдал
M. Estigarribia
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
T. Castro Ponce
Пас отдал
G. Acosta
89'
86'
Замена
F. Watson
️️️️
E. Ramírez
Замена
N. Franco
️️️️
M. Bajamich
82'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
M. Brandán
82'
Замена
M. Orihuela
️️️️
J. Infante
82'
Желтая карточка
M. Bajamich
75'
73'
ГОЛ! 2:2!
У. Аларкон
Желтая карточка
L. Miguel Rodríguez
72'
Замена
R. Melo
️️️️
A. Sánchez
72'
Желтая карточка
G. Acosta
70'
Желтая карточка
J. Infante
68'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
M. Coronel
62'
62'
Замена
R. Ábila
️️️️
П. Силес
62'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
51'
Желтая карточка
F. Pereyra
Желтая карточка
M. Estigarribia
49'
33'
ГОЛ! 2:1!
R. Cabral
Пас отдал
W. Mazzantti
32'
Желтая карточка
R. Cabral
ГОЛ! 2:0!
R. Tesuri
Пас отдал
M. Brandán
21'
ГОЛ! 1:0!
M. Estigarribia
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
11
Mateo Coronel
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
(К)
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Пабло Силес
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
8
Federico Fattori
ЦП
43
Eric Ramírez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
7
Walter Mazzantti
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
Уракан
12
Nazareno Durán
ВР
35
Máximo Palazzo
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
4-3-3
25
16
5
Ромеро
32
25
8
11
21
32
19
11
4-1-2-3
32
2
де ла Фуэнте
33
6
13
8
Силес
15
Аларкон
8
7
10
43
32
39
39
32
21
41
41
21
16
26
26
16
11
7
7
11
32
10
10
32
43
8
8
43
8
Силес
50
50
8
Силес
10
8
8
10
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Уракан
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
12
Nazareno Durán
ВР
35
Máximo Palazzo
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Остались в запасе
12
Nazareno Durán
ВР
35
Máximo Palazzo
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Атлетико Тукуман - Уракан
5
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
5
Офсайды
0
3
Количество передач
302
431
Сейвы
1
3
Точность передач %
60
70
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.42
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
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2023.08.15 13:12
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