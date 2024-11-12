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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Платенсе
Ланус - Платенсе: обзор матча 12 ноября 2024
Ланус
12.11.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Платенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Платенсе
90'
+2
Желтая карточка
. Schor
Желтая карточка
J. Torres
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Таборда
Желтая карточка
A. Rodríguez
88'
Замена
A. Rodríguez
️️️️
L. Jara
86'
Замена
J. Torres
️️️️
E. Salvio
86'
85'
Замена
I. Gómez
️️️️
F. Juárez
85'
Замена
. Schor
️️️️
М. Пеллегрино
Замена
L. Boggio
️️️️
G. Perez
74'
74'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
C. Villalba
74'
Замена
A. Lotti
️️️️
R. Martinez
64'
Замена
В. Таборда
️️️️
G. Hachen
Замена
D. Aquino
️️️️
L. Acosta
62'
38'
Желтая карточка
F. Juárez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
29
Leonardo Jara
ЦФ
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
11
Luciano Ferreyra
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
3-2-1-1-3
26
4
4
5
6
Солер
24
Искьердос
11
10
Морено
28
7
29
4-4-2
30
6
13
20
25
25
20
14
8
32
Пеллегрино
77
4
6
6
4
29
30
30
29
7
20
20
7
11
27
27
11
8
5
5
8
25
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
25
32
Пеллегрино
25
25
32
Пеллегрино
77
21
21
77
20
20
Таборда
20
Таборда
20
Остались в запасе
Ланус
Платенсе
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
11
Luciano Ferreyra
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
11
Luciano Ferreyra
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Ланус - Платенсе
2
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
7
Офсайды
0
2
Количество передач
570
264
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.09
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
Новости команд
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