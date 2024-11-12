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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Дефенса и Хустисия
Тигре - Дефенса и Хустисия: обзор матча 12 ноября 2024
Тигре
12.11.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 22 тур
0 : 4
Завершен
Дефенса и Хустисия
68'
Х. Мирителло
71'
B. Schamine
80'
R. Bogarín
90+1'
M. Ramírez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Дефенса и Хустисия
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
M. Ramírez
83'
Желтая карточка
G. Alanis
81'
Замена
D. Barbona
️️️️
R. Bogarín
81'
Замена
G. Alanis
️️️️
A. Molinas
80'
ГОЛ! 0:3!
R. Bogarín
Пас отдал
A. Molinas
76'
Замена
M. González
️️️️
B. Schamine
Замена
N. Contín
️️️️
B. Leizza
76'
Замена
L. Scipioni
️️️️
S. Gonzalez
76'
Желтая карточка
N. Banegas
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
B. Schamine
Пас отдал
Х. Мирителло
68'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мирителло
Пас отдал
M. Ramírez
Замена
E. Forclaz
️️️️
Г. Марони
68'
61'
Замена
M. Ramírez
️️️️
L. Herrera
61'
Замена
Х. Мирителло
️️️️
A. Osorio
50'
Желтая карточка
B. Schamine
Замена
B. Armoa
️️️️
Э. Рамирес
46'
Желтая карточка
A. Cardozo
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
33
Alexis Soto
(К)
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
28
Benjamin Schamine
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
10
Aaron Molinas
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
27
Blas Armoa
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
5
Julián López
ЦП
19
David Barbona
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
3-5-2
12
3
Пас
22
5
33
Марони
26
30
27
8
24
Рамирес
11
4-3-3
25
28
33
27
15
Рамос Минго
28
8
Перес
28
24
10
14
24
Рамирес
27
27
24
Рамирес
27
16
16
27
33
Марони
11
11
33
Марони
22
29
29
22
28
8
8
28
10
17
17
10
28
19
19
28
24
9
Мирителло
9
Мирителло
24
14
16
16
14
Остались в запасе
Тигре
Дефенса и Хустисия
24
Alan Sosa
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Тигре - Дефенса и Хустисия
2
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
9
Офсайды
3
1
Количество передач
404
534
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.36
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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