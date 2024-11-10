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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Эстудиантес
Сентраль Кордоба - Эстудиантес: обзор матча 10 ноября 2024
Сентраль Кордоба
10.11.2024, воскресенье, 22:00
Аргентина. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эстудиантес
45+2'
R. Atencio
13'
А. Маньома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Эстудиантес
90'
+4
Желтая карточка
L. Lollo
Замена
M. Benítez
️️️️
Y. Rak
87'
Замена
A. Morales
️️️️
L. Varaldo
87'
77'
Замена
E. Cetré
️️️️
T. Palacios
66'
Замена
G. Benedetti
️️️️
Э. Перес
Замена
G. Trindade
️️️️
E. Cabrera
65'
63'
Замена
Х. Альтамирано
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
R. Barrios
56'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
F. Cabral
55'
46'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Г. Невес
ГОЛ! 1:1!
R. Atencio
Пас отдал
R. Barrios
45'
+2
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Маньома
Пас отдал
T. Palacios
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
16
Manuel Palavecino
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
Эстудиантес
12
Rodrigo Borzone
ВР
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
3-2-2-3
1
23
36
2
15
13
32
22
9
29
19
3-1-5-1
21
37
20
15
Арсамендия
8
Невес
52
10
7
Соса
14
Маньома
33
Перес
17
22
14
14
22
15
7
7
15
9
18
18
9
29
77
77
29
8
Невес
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Невес
33
Перес
13
13
33
Перес
7
Соса
19
Альтамирано
19
Альтамирано
7
Соса
10
18
18
10
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Эстудиантес
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
37
Alexis Segovia
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
12
Rodrigo Borzone
ВР
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
37
Alexis Segovia
ЦФ
Остались в запасе
12
Rodrigo Borzone
ВР
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Сентраль Кордоба - Эстудиантес
1
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
5
8
Количество передач
527
408
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.27
0.73
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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